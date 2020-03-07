«Пенсионеры продолжают умирать!» В Донбассе только на одном из пяти украинских пунктов пропуска дежурит «скорая»

7 Март 2020 2020-03-07T17:29:57+03:00

Не все пожилые люди ДНР и ЛНР могут осилить поездки на Украину за пенсиями. Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

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На пунктах пропуска в Донбассе продолжают умирать пожилые люди, которые ездят на Украину за пенсиями. Не все могут выдержать мучительные стояния в очередях, поборы и издевательства. А в это время местные власти не спешат выполнить поручение Кабмина Украины, согласно которому на всех КПВВ до 25 февраля должны были организовать постоянное присутствие бригад экстренной неотложной помощи.

4 марта на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» 83-летняя Елена Филипповна потеряла сознание и была доставлена волонтерами в больницу с подозрением на инсульт. Благодаря своевременной помощи пожилая женщина осталась жива. Она ехала из Бахмута (бывший Артемовск) в Горловку. А 24 февраля на этом же пункте пропуска случился инфаркт у 57-летнего жителя Донецка. Медики-волонтеры повезли его в больницу Бахмута, однако по дороге у мужчины остановилось сердце. Об этих случаях рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Волонтеры и правозащитники не раз поднимали вопрос о необходимости постоянного присутствия бригад «скорой помощи» на КПВВ. Было даже принято поручение Кабмина Украины. Но выполнили его только на пункте пропуска «Станица Луганская». А вот на четырех КПВВ в подконтрольной Киеву Донецкой области «скорой» нет до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU