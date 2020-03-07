2020-03-07T16:17:26+03:00
Общество

Дончанка Татьяна Юрченко стала победительницей капитал-шоу «Поле чудес»

Женщина не просто стала победительницей игры, но также получила подарок на 8 марта от Леонида Якубовича
Екатерина Сорока
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В Донецке Татьяна Юрченко работает мастером маникюра. Фото: фрагмент из выпуска передачи «Поле Чудес»В Донецке Татьяна Юрченко работает мастером маникюра. Фото: фрагмент из выпуска передачи «Поле Чудес»
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6 марта в эфир российского телеканала «Первый канал» вышел очередной выпуск капитал-шоу «Поле чудес». Победительницей этой игры стала дончанка Татьяна Юрченко, для которой участие в передаче было заветной мечтой.

Единственной поддержкой на передаче для Татьяны была ее дочка. По традиции девочка выступила с творческим сюрпризом. Она прочитала стихотворение. И за это также получила подарок от Леонида Якубовича большую куклу.

— Я, когда была маленькая, смотрела эту передачу, но никогда не думала, что это чудо действительно придет в мою жизнь. Так же я мечтала привести свою дочку на эту передачу. И это чудо произошло. Действительно поле чудес существует, — сказала в своем интервью для канала Татьяна, — Я очень благодарна всему коллективу передачи за теплую и домашнюю обстановку. Вы не представляете, как мы с дочерью волновались. Но слаженная работа коллектива и добрый положительный настрой убрали все то волнение, что мы испытывали. Такое впечатления, что стерлись все границы.

Татьяна также не осталась без подарка. В полуфинале ей по счастливой случайности на барабане выпал сектор «8 марта». В подарок она получила сертификат на ужин в ресторане.

Когда раздача подарков и поздравлений закончилась, участники приступили к игре. Дончанка обыграла своих соперников, как в полуфинале, так и финале. Леонид Якубович даже предложил ей стать участницей супер-игры, но Татьяна отказалась. Женщина предпочла забрать подарки, на заработанные ею в процессе игры баллы. В итоге в Донецк она увезет набор бытовой техники, телевизор, куклу дочери и смартфон.

Напомним, что ранее в игре «Поле чудес» уже участвовала одна дончанка. Пенсионерка Нина Педченко. Чтобы исполнить ее мечту Леонид Якубович впервые нарушил правила своей передачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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