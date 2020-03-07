2020-03-07T15:11:25+03:00
Политика

В 57-й бригаде ВСУ недосчитались вооружения на 80 тысяч долларов

Командиру бригады придется возместить ущерб до 1 мая
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что обладают данными о результатах работы главного инспектора министерства обороны Украины Сергея Попко в подразделениях 57-й бригады вооруженных формирований незалежной.

Инспектор прибыл в бригаду после жалоб солдат на низкий уровень тылового обеспечения.

В ходе проверки в 57-й бригаду украинских вооруженных формирований комиссия недосчиталась военного имущества на сумму в два миллиона гривен (80 тысяч долларов).

- Комбригу Мишанчуку предписано возместить эту сумму государству в срок до 1 мая, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - В противном случае на него будет открыто уголовное производство по факту мошенничества и воровства.

Однако уже в Народной милиции ДНР появилась информация о том, что командир приказал своим подчиненным собрать деньги с личного состава.

- При этом, в случае отказа подчиненных сдавать денежные средства, комбриг приказал лишать их дополнительных боевых выплат, - рассказали в НМ Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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