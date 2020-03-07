ВСУ разместили вооружение вблизи жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе

7 Март 2020 2020-03-07T14:04:10+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Разведка Луганской Народной зафиксировала размещение вооружения украинской армии вблизи жилых домов и во дворах сразу в нескольких населенных пунктов на линии разграничения.

- ВСУ продолжают переброску вооружения и военной техники к линии боевого соприкосновения сторон, подвергая опасности мирных жителей, - сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Вблизи участка разведения сил и средств в Золотом были замечены две бронированные машины. Они находились на блокпосту. Здесь, по словам Филипоненко, Народной милицией и патрулями мониторинговой миссией ОБСЕ регулярно фиксируются нарушения режима прекращения огня подразделениями 72-й бригады украинских вооруженных формирований.

- Кроме того, выявлено размещение одной БМП в частном секторе населенного пункта Попасная, двух боевых бронированных машин в населенном пункте Новоалександровка, одного зенитно-ракетного комплекса 9К35 «Стрела-10» в населенном пункте Нижнее, а также двух БМП во дворе жилого дома, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU