«Танец машин с мигалками»: Луганские полицейские оригинально поздравили девушек с 8 марта

7 Март 2020 2020-03-07T17:09:24+03:00

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Полицейские Луганской Народной Республики продолжают оригинально поздравлять жителей государства. На сайте министерства внутренних дел ЛНР появилось видео, посвященное девушкам.

К Международному женскому дню столичные правоохранители построили из служебных автомобилей фигуру в виде «восьмерки». Действо происходило вечером, поэтому сотрудники полиции включили на машинах проблесковые маячки, что придало еще большей красоты и антуража.

- Дорогие женщины, желаем вам любви, счастья, весеннего настроения, исполнения всех желаний, - говорится в поздравительном ролике.

- Прямо настоящие романтики, оказывается, наши полицейские. Умеют не только преступников задерживать, а и креативно мыслить, - говорит луганчанка Ирина. – Спасибо им большое за то, что охраняют нашу безопасность, берегут нас от бандитов и за такое внимание. И хочу поздравить с женским ждем девушек-полицейских.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/765166" frameborder="0"></iframe> МВД ЛНР поздравляет женщин с 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU