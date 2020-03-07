«Танец машин с мигалками»: Луганские полицейские оригинально поздравили девушек с 8 марта
Полицейские Луганской Народной Республики продолжают оригинально поздравлять жителей государства. На сайте министерства внутренних дел ЛНР появилось видео, посвященное девушкам.
К Международному женскому дню столичные правоохранители построили из служебных автомобилей фигуру в виде «восьмерки». Действо происходило вечером, поэтому сотрудники полиции включили на машинах проблесковые маячки, что придало еще большей красоты и антуража.
- Дорогие женщины, желаем вам любви, счастья, весеннего настроения, исполнения всех желаний, - говорится в поздравительном ролике.
- Прямо настоящие романтики, оказывается, наши полицейские. Умеют не только преступников задерживать, а и креативно мыслить, - говорит луганчанка Ирина. – Спасибо им большое за то, что охраняют нашу безопасность, берегут нас от бандитов и за такое внимание. И хочу поздравить с женским ждем девушек-полицейских.
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ИСТОЧНИК KP.RU