«Весна для кого угодно, но не для нас»: ВСУ продолжают обстрелы Республики

7 Март 2020 2020-03-07T12:02:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские боевики только за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 100 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 105 единиц.

Уже традиционно под огнем украинских силовиков оказались поселок Зайцево (горловское направление), а также село Новоласпа (мариупольское направление, поселок Старомихайловка, район «Вольво-центра» в Донецке, поселок Жабичево, села Петровское и Каштановое (донецкое направление).

- Вокруг весна, все живое проснулось и тянется к солнцу. А у нас - шесть лет война. И конца края ей не видно, - в сердцах говорит жительница Трудовских Ирина. - Видимо, и весна не для нас.

В ТЕМУ:

Будут ли ВСУ «поздравлять» дончанок с 8 Марта обстрелами?

Артудары в праздники стали традицией для украинских вояк (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU