2020-03-07T12:02:52+03:00
Политика

«Весна для кого угодно, но не для нас»: ВСУ продолжают обстрелы Республики

Украинские боевики выпустили по территории ДНР более 100 боеприпасов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Село Коминтерново на юге ДНР полностью разрушено украинскими боевиками.Село Коминтерново на юге ДНР полностью разрушено украинскими боевиками.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские боевики только за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 100 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 105 единиц.

Уже традиционно под огнем украинских силовиков оказались поселок Зайцево (горловское направление), а также село Новоласпа (мариупольское направление, поселок Старомихайловка, район «Вольво-центра» в Донецке, поселок Жабичево, села Петровское и Каштановое (донецкое направление).

- Вокруг весна, все живое проснулось и тянется к солнцу. А у нас - шесть лет война. И конца края ей не видно, - в сердцах говорит жительница Трудовских Ирина. - Видимо, и весна не для нас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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