«Низкий вам поклон!»: Александр Ананченко поздравил женщин ДНР с 8 Марта

7 Март 2020 2020-03-07T10:35:46+03:00

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Председатель Правительства ДНР Александр Ананченко поздравил женщин Республики с 8 Марта.

- Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! – говорится в сообщении. - Бог сотворил женщину и тем самым наполнил радостью жизни мужское бытие. Низкий вам поклон за то, что вы заботитесь о сохранении домашнего очага, бережёте семейные ценности и традиции, поддерживаете тепло и уют в доме. Вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию. Пусть в ваших сердцах всегда царят весна, счастье, вера и любовь.

Александр Ананченко пожелал всем женщинам крепкого здоровья, надежной поддержки любимых, добра и мирного неба над головой.

К 8 марта в Донецкой Народной Республике проходят праздничные мероприятия и множество выставок. В музее Донецкого музыкально-драматического театра открылась выставка «Весенний сад». На экспозиции представлены фотографии женщин театра - не только представительниц творческих профессий, но и тех, которых никогда не видят зрители.

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ИСТОЧНИК KP.RU