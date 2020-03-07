2020-03-07T10:35:46+03:00
Общество

«Низкий вам поклон!»: Александр Ананченко поздравил женщин ДНР с 8 Марта

Председатель Правительства Республики пожелал женщинам надежной поддержки любимых крепкого здоровья и добра
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Ананченко: «Пусть в ваших сердцах всегда царят весна, счастье, вера и любовь». Фото: ВКонтактеАнанченко: «Пусть в ваших сердцах всегда царят весна, счастье, вера и любовь». Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Председатель Правительства ДНР Александр Ананченко поздравил женщин Республики с 8 Марта.

- Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! – говорится в сообщении. - Бог сотворил женщину и тем самым наполнил радостью жизни мужское бытие. Низкий вам поклон за то, что вы заботитесь о сохранении домашнего очага, бережёте семейные ценности и традиции, поддерживаете тепло и уют в доме. Вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию. Пусть в ваших сердцах всегда царят весна, счастье, вера и любовь.

Александр Ананченко пожелал всем женщинам крепкого здоровья, надежной поддержки любимых, добра и мирного неба над головой.

К 8 марта в Донецкой Народной Республике проходят праздничные мероприятия и множество выставок. В музее Донецкого музыкально-драматического театра открылась выставка «Весенний сад». На экспозиции представлены фотографии женщин театра - не только представительниц творческих профессий, но и тех, которых никогда не видят зрители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будут ли ВСУ «поздравлять» дончанок с 8 Марта обстрелами?

Артудары в праздники стали традицией для украинских вояк (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кто куда, а мы в Питер! 9 собак из приюта покинули военный Донецк и мчат в новую, счастливую жизнь
Танцоры из Донецка выступят на международном конкурсе «Мистерия танца» в Москве
«Низкий вам поклон!»: Александр Ананченко поздравил женщин ДНР с 8 Марта
Будут ли ВСУ «поздравлять» дончанок с 8 Марта обстрелами?
ВСУ разбили подстанцию и оставили сотни людей в ЛНР без электричества
Угроза коронавируса: Останутся ли донецкие туристы сидеть дома
Погода в Луганске на день: 7 марта будет +20 и без осадков
Погода в Донецке на день: 7 марта будет +15 и без осадков
Артисты цирка Никулина, наконец, добрались до Донецка и готовы показать свою эксклюзивную программу
8 марта в Макеевке – 2020: Афиша праздничных мероприятий на выходные дни
Во время встречи Путина и Эрдогана на передовую в Донбасс приехали исламские наемники из сирийского Идлиба
Украина вводит с 7 марта новые ограничения на пересечение КПВВ в Донбассе из-за коронавируса
«Даже с отличников вымогали!» Тарифы на взятки со студентов Донецкого нацуниверситета колебались от одной до 15 тысяч рублей
Рекордная температура: Вчерашний день в Луганске был самым теплым за 179 лет
Русский язык стал базовым для учебных заведений ДНР
В Шахтерске и Снежном уже в этом году питьевая вода будет подаваться круглые сутки
Ветераны Великой Отечественной войны получат к празднику продуктовые наборы
Разрушенный мемориальный комплекс на Саур-Могиле пока восстанавливать не будут
Дошел ли коронавирус до Донбасса: сегодня станут известны результаты анализов у жительницы подконтрольного Киеву Краматорска
«Это срыв мирного урегулирования!» ВСУ заняли позиции вблизи Петровского, где были отведены войска
«Дарите женщинам цветы!» В Луганске молодежь устроила флешмоб к 8 Марта
На окраине Горловки в результате обстрела ВСУ повреждены 4 жилых дома
В Донецке спасатели сняли 51-летнюю женщину с противопожарной лестницы на седьмом этаже
Погода на день в Луганске: 6 марта будет солнечным и теплым - до 17 градусов
Погода на день в Донецке: 6 марта будет до +14 градусов и холодный ветер
Питьевая вода в Донецке станет качественней
На момент обстрела автобуса в Докучаевске в бригаде ВСУ, запускавшей ракету, находился посол Латвии в Украине