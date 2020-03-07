ВСУ разбили подстанцию и оставили сотни людей в ЛНР без электричества
Сотни абонентов в двух населенных пунктах остались без электроснабжения в результате обстрела киевскими силовиками района села Желтое Славяносербского района.
- В результате обстрела была повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались потребители села Желтое и села Крутая Гора, всего - 300 абонентов, - сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о том, что киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР, обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Желтое.
Обстрелы Республик не прекращаются, несмотря на миролюбивые заверения Зеленского. Все благие намерения так и остаются только намерениями, с молчаливого согласия западных партнеров Украины.
Ранее украинские силовики оборудовали новые позиции внутри участка разведения сил и средств Петровское-Богдановка.
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ИСТОЧНИК KP.RU