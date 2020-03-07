2020-03-07T09:11:32+03:00
Политика

ВСУ разбили подстанцию и оставили сотни людей в ЛНР без электричества

Под обстрелом оказались села Калиновка и Желтое
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На бумаге - перемирие, а на деле - постоянные обстрелы с новыми разрушениями и жертвами.На бумаге - перемирие, а на деле - постоянные обстрелы с новыми разрушениями и жертвами.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Сотни абонентов в двух населенных пунктах остались без электроснабжения в результате обстрела киевскими силовиками района села Желтое Славяносербского района.

- В результате обстрела была повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались потребители села Желтое и села Крутая Гора, всего - 300 абонентов, - сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о том, что киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР, обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Желтое.

Обстрелы Республик не прекращаются, несмотря на миролюбивые заверения Зеленского. Все благие намерения так и остаются только намерениями, с молчаливого согласия западных партнеров Украины.

Ранее украинские силовики оборудовали новые позиции внутри участка разведения сил и средств Петровское-Богдановка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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