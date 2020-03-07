2020-03-07T09:42:48+03:00
Политика

Будут ли ВСУ «поздравлять» дончанок с 8 Марта обстрелами?

Артудары в праздники стали традицией для украинских вояк
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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С началом весны обстрелы ВСУ обострились. ФОТО: ШТАБ ООСС началом весны обстрелы ВСУ обострились. ФОТО: ШТАБ ООС
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2 марта ВСУ нанесли мощный огневой налет на позиции солдат ДНР. Тогда артиллерия и минометы били по всей линии соприкосновения целые сутки.

К праздникам обстрелы утихают, но могут и усилиться. В 2014-15 годах у ВСУ была традиция «поздравить сепаров» с праздником, особенно церковным, обстрелами гражданских объектов. «КП» спросили и нашего источника в оборонном ведомстве, чего ждать накануне 8 марта.

- Весна в этом году ранняя, снега уже нет, но «зеленка» еще не пошла. Для разведки и диверсантов хорошо, когда много снега или листьев – можно незаметно подобраться поближе к противнику, - говорит наш источник. - Для обороняющихся – наоборот. Зато в таком мартовском безмолвии треск любого сучка или детонация мины и-за пробегающей лисы может привести к локальному обострению… особенно, если на позициях ВСУ выпили, или покурили привезенную тайком с родины «травку». Сначала включается стрелковое, потом подтягивается «тяжелое»…. Ну а обстрелы гражданского сектора обычно прикрывают фиктивной разведсводкой о «сосредоточении противника в квадрате №…», проще говоря, в частном секторе. Или просто утюжат позиции НМ ДНР, не сильно разбираясь с перелетами снарядов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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