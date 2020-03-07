Будут ли ВСУ «поздравлять» дончанок с 8 Марта обстрелами?

7 Март 2020 2020-03-07T09:42:48+03:00

Изменить размер текста: A A

2 марта ВСУ нанесли мощный огневой налет на позиции солдат ДНР. Тогда артиллерия и минометы били по всей линии соприкосновения целые сутки.

К праздникам обстрелы утихают, но могут и усилиться. В 2014-15 годах у ВСУ была традиция «поздравить сепаров» с праздником, особенно церковным, обстрелами гражданских объектов. «КП» спросили и нашего источника в оборонном ведомстве, чего ждать накануне 8 марта.

- Весна в этом году ранняя, снега уже нет, но «зеленка» еще не пошла. Для разведки и диверсантов хорошо, когда много снега или листьев – можно незаметно подобраться поближе к противнику, - говорит наш источник. - Для обороняющихся – наоборот. Зато в таком мартовском безмолвии треск любого сучка или детонация мины и-за пробегающей лисы может привести к локальному обострению… особенно, если на позициях ВСУ выпили, или покурили привезенную тайком с родины «травку». Сначала включается стрелковое, потом подтягивается «тяжелое»…. Ну а обстрелы гражданского сектора обычно прикрывают фиктивной разведсводкой о «сосредоточении противника в квадрате №…», проще говоря, в частном секторе. Или просто утюжат позиции НМ ДНР, не сильно разбираясь с перелетами снарядов.

В ТЕМУ:

Почему обострилась обстановка на линии фронта

С началом весны ВСУ «кошмарят» окраины ДНР и ставят рекорды по обстрелам (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

«Путь Визенталь»: Украина готовится сделать общей границу с Россией и с республиками Донбасса

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU