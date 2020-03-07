Погода в Луганске на день: 7 марта будет +20 и без осадков
Температура воздуха в ЛНР 7 марта будет колебаться от плюс 1 градуса ночью до 20 градусов тепла днем.
- С 21.00 6 марта до 21.00 7 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман; ветер южный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 15-20 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 15-17 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 17-19 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU