2020-03-07T07:33:19+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 7 марта будет +20 и без осадков

Синоптики обещают луганчанам теплый облачный день
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Первоцветы в этом году проснулись рано.Первоцветы в этом году проснулись рано.Фото: Илья Богатиков
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Температура воздуха в ЛНР 7 марта будет колебаться от плюс 1 градуса ночью до 20 градусов тепла днем.

- С 21.00 6 марта до 21.00 7 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман; ветер южный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 15-20 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 15-17 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 16-18 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 17-19 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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