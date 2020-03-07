2020-03-07T07:23:18+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 7 марта будет +15 и без осадков

День обещает быть ясным и теплым
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Весна в этом году наступила стремительно. Фото: Евгении КарпачевойВесна в этом году наступила стремительно. Фото: Евгении Карпачевой
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Погода в Донецке остается по-прежнему весенней. Тепло в этом году побило все рекорды - сначала зимние, а теперь - весенние. Уже вовсю раскрылись первые весенние цветы - крокусы и подснежники, причем для них это уже второе цветение в этом году, первое было - в феврале.

7 марта днем температура воздуха достигнет +15, ночью +6. Атмосферное давление 745 мм рт ст. Ветер умеренный 13 м/с. Осадков синоптики нам не обещают.

А вот 8 марта температура днем вырастет еще на несколько градусов и составит +19.

7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия. На Маврикия приходится самый ранний прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это сулит раннюю весну. А еще говорят, что в этот день можно услышать самую раннюю трель полевого жаворонка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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