Украина вводит с 7 марта новые ограничения на пересечение КПВВ в Донбассе из-за коронавируса

6 Март 2020 2020-03-06T20:22:05+03:00

Всех «подозреваемых» на коронавирус дончан увезут на две недели в спецбольницы. Фото: Пресс-центр штаба ООС

К чему надо готовиться жителям ДНР и ЛНР

Изменить размер текста: A A

Рано или поздно это должно было случиться. Киевские власти, сославшись на «распространение» ОРВИ в республиках Донбасса, ввели ограничения на пересечение пунктов пропуска. С 7 часов утра 7 марта. Об этом экстренно сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС), сославшись на приказ своего командующего.

Также в штабе ООС сообщили, как теперь будет выглядеть процедура прохождения КПВВ.

- Все лица, которые пересекают линию соприкосновения, будут проходить процедуру обзора и температурного сканирования. В случае обнаружения признаков, похожих на симптомы коронавируса, будут применяться ограничительные меры.

Граждан Украины, у которых есть регистрация на подконтрольной Киеву территории (в частности, справка переселенца), отправят в специализированное лечение учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина «скорой помощи» с подготовленным медицинским персоналом. В Донецкой области определены четыре больницы для таких случаев. Время пребывания в них может затянуться минимум на две недели.

А вот если житель ДНР и ЛНР не имеет регистрации на Украине, то его не пропустят и вернут назад.

В такой ситуации дончанам и луганчанам пока лучше воздержаться от поездок на Украину. Ведь до сих пор неизвестно, какой диагноз поставили жительнице подконтрольного Киеву Краматорска. Ее уже несколько дней проверяют на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дошел ли коронавирус до Донбасса: сегодня станут известны результаты анализов у жительницы подконтрольного Киеву Краматорска

Женщина вернулась из Таиланда и была госпитализирована в одну из больниц Константиновки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU