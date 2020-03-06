2020-03-06T20:22:05+03:00
Политика

Украина вводит с 7 марта новые ограничения на пересечение КПВВ в Донбассе из-за коронавируса

К чему надо готовиться жителям ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Всех «подозреваемых» на коронавирус дончан увезут на две недели в спецбольницы. Фото: Пресс-центр штаба ООСВсех «подозреваемых» на коронавирус дончан увезут на две недели в спецбольницы. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Рано или поздно это должно было случиться. Киевские власти, сославшись на «распространение» ОРВИ в республиках Донбасса, ввели ограничения на пересечение пунктов пропуска. С 7 часов утра 7 марта. Об этом экстренно сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС), сославшись на приказ своего командующего.

Также в штабе ООС сообщили, как теперь будет выглядеть процедура прохождения КПВВ.

- Все лица, которые пересекают линию соприкосновения, будут проходить процедуру обзора и температурного сканирования. В случае обнаружения признаков, похожих на симптомы коронавируса, будут применяться ограничительные меры.

Граждан Украины, у которых есть регистрация на подконтрольной Киеву территории (в частности, справка переселенца), отправят в специализированное лечение учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина «скорой помощи» с подготовленным медицинским персоналом. В Донецкой области определены четыре больницы для таких случаев. Время пребывания в них может затянуться минимум на две недели.

А вот если житель ДНР и ЛНР не имеет регистрации на Украине, то его не пропустят и вернут назад.

В такой ситуации дончанам и луганчанам пока лучше воздержаться от поездок на Украину. Ведь до сих пор неизвестно, какой диагноз поставили жительнице подконтрольного Киеву Краматорска. Ее уже несколько дней проверяют на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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