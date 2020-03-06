8 марта в Макеевке – 2020: Афиша праздничных мероприятий на выходные дни

6 Март 2020 2020-03-06T21:37:04+03:00

На 8 марта запланировано провести больше 50 мероприятий в районах и поселках Макеевки. Фото: etot-prazdnik.ru

На 8 марта в Макеевке – 2020 запланированы дискотеки, концерты, творческие выставки и многое другое

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К празднованию 8 Марта в Макеевке – 2020 жители города подготовились ответственно. Администрация города распланировала праздник на каждый день. Это выставки, дискотеки, концерты и много другое, что, по мнению организаторов, должно понравиться представительницам прекрасного пола.

«Комсомолка» публикует афишу мероприятий, которые запланированы на выходные.

7 МАРТА

12.00 Праздничный концерт «Пусть царит в душе весна» — КУК «Городской центр украинской культуры им.Леси Украинки», ул. Магистральная, 88;

14.00 Концертная программа «Будьте счастливы всегда» — КУ «Городской дворец культуры им. В.Г. Кирсановой», ул. Сусанина, 15а;

16.00 Праздничный концерт «Для любимых и единственных» — ДК им.40-летия ЛКСМУ ОП «Шахта имени Кирова» ГП «Макеевуголь»;

Открытый городской турнир по волейболу среди женских команд — КУ «Макеевский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех», кв-л Гвардейский, 33;

8 МАРТА

12.00 Выставка «Букет для мамочки» — КУК «Дворец культуры им. Воровского», ул. Гаврилова, 4;

13.00 Концертная программа «Ты, женщина, начало всех начал!» — КУК «Дворец культуры им. Воровского», ул. Гаврилова, 4;

14.00 Праздничная дискотека «В честь прекрасных дам» — КУК «Дворец культуры им. К.И. Поченкова», ул. Малиновского, 2а;

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ИСТОЧНИК KP.RU