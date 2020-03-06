Рекордная температура: Вчерашний день в Луганске был самым теплым за 179 лет
Прошедший четверг в Луганске выдался небывало теплым. Сайты с прогнозами погоды показывали 20 градусов тепла. Но мало кто знает, что это была самая высокая температурная отметка за 179 лет метеонаблюдений. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— В Луганске 5 марта перекрыта максимальная температура воздуха этого дня за весь период метеорологических наблюдений на 2.1 градуса, она составила плюс 20.0 градуса, — говорится в сообщении.
5 марта в Луганске вообще является датой погодных рекордов. Ранее в 1983 году ночью в этот день была зафиксирована самая низкая температурная отметка. На улице была настоящая зима. И градусник показывал минус 22.7 градуса. А в 1999 году температура самого теплого дня составляла 17.9 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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