В Шахтерске и Снежном уже в этом году питьевая вода будет подаваться круглые сутки

6 Март 2020 2020-03-06T16:47:39+03:00

В Шахтерске и Снежном вода будет круглые сутки, если согласуют соответствующую документацию. Фото: ptzgovorit.ru

Это пообещали сделать в министерстве строительства и ЖКХ ДНР

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Жителям Шахтерска и Снежного пообещали решить проблему с круглосуточным снабжением питьевой водой. Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец рассказал, что планируется сделать.

- Строительство водопроводных сетей и водонанасосной станции в городе Снежное и в Шахтерском районе заложили в инвестпрограмму на этот год, - отметил Наумец. - Разработана необходимая проектно-сметная документация. Всего предполагается возведение около 11 километров водопроводных сетей и водонасосной станции. Если эту программу согласуют, мы готовы ее реализовать. Это позволит обеспечивать жителей водой в круглосуточном режиме.

Кстати, власти ДНР начали реализацию проекта круглосуточного водоснабжения всех населенных пунктов Республики. Прежде всего, речь идет о городах Дебальцево, Шахтерск, Торез и Снежное, а также Старобешевском районе.

Почасовая подача воды в этих городах и поселках приводит к ухудшению ее качества, досрочному износу водопроводов и систем канализации. Не говоря уже о неудобствах для людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU