Ветераны Великой Отечественной войны получат к празднику продуктовые наборы
Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение, которым предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также воинов-интернационалистов и семей погибших участников боевых действий в Афганистане.
- В целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, выражения благодарности, и сохранения традиций, распоряжаюсь обеспечить в 2020 году продуктовыми наборами ко Дню Победы (9 мая) – участников боевых действий и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а также войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, — отмечается в тексте документа.
Продуктовые наборы предусмотрены и ко Дню освобождения Донбасса.
Организацией выдачи наборов ветеранам войны будут заниматься администрации районов и городов ДНР. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Главы ДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Парад для одного ветерана» провели в Докучаевске для 97-летнего ветерана, дошедшего до Берлина
Владимир Хлапов участвовал в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны – в Сталинградской битве (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU