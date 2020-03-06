Ветераны Великой Отечественной войны получат к празднику продуктовые наборы

6 Март 2020 2020-03-06T15:05:10+03:00

Также проднаборы предусмотрены для воинов-интернационалистов

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение, которым предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также воинов-интернационалистов и семей погибших участников боевых действий в Афганистане.

- В целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, выражения благодарности, и сохранения традиций, распоряжаюсь обеспечить в 2020 году продуктовыми наборами ко Дню Победы (9 мая) – участников боевых действий и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а также войны 1945 года с Японией, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, — отмечается в тексте документа.

Продуктовые наборы предусмотрены и ко Дню освобождения Донбасса.

Организацией выдачи наборов ветеранам войны будут заниматься администрации районов и городов ДНР. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Главы ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU