2020-03-06T13:53:59+03:00
История современности

Разрушенный мемориальный комплекс на Саур-Могиле пока восстанавливать не будут

Объект будет законсервирован под стеклянным саркофагом в том виде, в котором он остался после военных действий 2014 года
Екатерина Сорока
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Мемориальный комплекс «Саур-Могила» открылся на одноименном кургане в 1967 году. Фото: donpress.comМемориальный комплекс «Саур-Могила» открылся на одноименном кургане в 1967 году. Фото: donpress.com
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После боев, которые прошли летом 2014 года, мемориальный комплекс на Саур-Могиле получил сильные повреждения. Долгое время власти Республики решали, что делать с памятниками. Было предложено несколько вариантов: снести старый комплекс и построить новый; оставить, как есть, но накрыть горельефы стеклянными саркофагами; построить новую стелу рядом с разрушенной.

В итоге был выбран второй вариант – консервация комплекса. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

— Пока поставлена задача законсервировать данный объект и сохранить его в том виде, в котором он остался после этой войны. Прорабатывается монтаж стеклянных саркофагов на горельефах, которые повреждены обстрелами, для недопущения их дальнейшего разрушения, а также оградительных конструкций около самой стелы. Пока мы прорабатываем свои предложения по данному вопросу и рассчитываем стоимость проекта, если будет принято решение – будем реализовывать, — рассказал Сергей Наумец.

Добавим, что в центре мемориального комплекса раньше находилась стела и бронзовый памятник советскому солдату. Они часто подвергались обстрелам и в итоге обрушились. Так вот на их месте не будут устанавливать новые горельефы и восстанавливать старые также не планируется. Консервироваться будут абсолютно все последствия обстрелов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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