На окраине Горловки в результате обстрела ВСУ повреждены 4 жилых дома

6 Март 2020 2020-03-06T10:45:46+03:00

Сегодня утром украинские военные отрыли огонь из минометов и БМП по поселку Зайцево

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Многострадальный поселок Зайцево под Горловкой снова в огне. Еще не было восьми часов утра, как украинские каратели открыли огонь из орудий БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов. А потом очередь дошла и до минометов. По жителям выпустили 3 мины калибром 120 мм и 4 мины калибром 82 мм.

- В результате в доме №37 по улице Астраханская повреждено остекление в трех окнах, повреждена стена гаража. В доме №35 - попадание в кровлю. По улице Рыбалко в доме №222 в летней кухне снесло стену. В доме №220 попадание в кровлю. Пострадавших жителей, к счастью, нет, - сообщил руководитель горадминистрации Горловки Иван Приходько.

На место происшествия в Зайцево выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Они отмечают, что в минувшие сутки горловское направление было одной из самых горячих точек на линии соприкосновения. ВСУ выпустили по поселкам Гольмовский, Зайцево и шахты имени Гагарина 10 мин и 18 гранат.

Также обстреливались донецкие поселки Спартак и Старомихайловка, а еще село Саханка на юге ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU