В Донецке спасатели сняли 51-летнюю женщину с противопожарной лестницы на седьмом этаже

6 Март 2020 2020-03-06T10:05:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие сутки спасатели ДНР несколько раз приходили на помощь попавшим в беду жителям. Об этом сегодня рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

На Армавирскую улицу в Ленинском районе столицы выезжала группа специалистов из Республиканского спасательного центра. Они при помощи специнструмента открыли двери квартиры, а потом и балкона на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. На противопожарной лестнице спасатели обнаружили 51-летнюю женщину. Ее эвакуировали и передали работникам МВД, которые теперь выясняют обстоятельства происшествия.

Также в этот день спасатели пришли на помощь мужчине, который не мог самостоятельно выбраться из хозяйственной постройки. Происшествие случилось на улице Заломова Кировского района столицы. В постройке частично обрушилась плита перекрытия. Она придавила ногу 38-летнему дончанину. Пожарные подняли плиту, освободили ногу. Пострадавший от госпитализации отказался.

А утром 6 марта в Снежном спасатели по автолестнице через окно попали в квартиру многоэтажки. Там на полу лежала 86-летняя женщина. Пострадавшую отвезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автор видео «опустевшего Донецка» опроверг очередной фейк украинских журналистов

В незалежной в очередной раз попытались выдать желаемое за действительное (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU