2020-03-06T10:05:20+03:00
Политика

В Донецке спасатели сняли 51-летнюю женщину с противопожарной лестницы на седьмом этаже

Сейчас выясняют, каким образом там могла оказаться пожилая дончанка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Пожилую женщину сняли с лестницы на седьмом этаже. Фото: mariupolnews.com.uaПожилую женщину сняли с лестницы на седьмом этаже. Фото: mariupolnews.com.ua
Изменить размер текста:

В минувшие сутки спасатели ДНР несколько раз приходили на помощь попавшим в беду жителям. Об этом сегодня рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

На Армавирскую улицу в Ленинском районе столицы выезжала группа специалистов из Республиканского спасательного центра. Они при помощи специнструмента открыли двери квартиры, а потом и балкона на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. На противопожарной лестнице спасатели обнаружили 51-летнюю женщину. Ее эвакуировали и передали работникам МВД, которые теперь выясняют обстоятельства происшествия.

Также в этот день спасатели пришли на помощь мужчине, который не мог самостоятельно выбраться из хозяйственной постройки. Происшествие случилось на улице Заломова Кировского района столицы. В постройке частично обрушилась плита перекрытия. Она придавила ногу 38-летнему дончанину. Пожарные подняли плиту, освободили ногу. Пострадавший от госпитализации отказался.

А утром 6 марта в Снежном спасатели по автолестнице через окно попали в квартиру многоэтажки. Там на полу лежала 86-летняя женщина. Пострадавшую отвезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автор видео «опустевшего Донецка» опроверг очередной фейк украинских журналистов

В незалежной в очередной раз попытались выдать желаемое за действительное (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дошел ли коронавирус до Донбасса: сегодня станут известны результаты анализов у жительницы подконтрольного Киеву Краматорска
«Это срыв мирного урегулирования!» ВСУ заняли позиции вблизи Петровского, где были отведены войска
«Дарите женщинам цветы!» В Луганске молодежь устроила флешмоб к 8 Марта
На окраине Горловки в результате обстрела ВСУ повреждены 4 жилых дома
В Донецке спасатели сняли 51-летнюю женщину с противопожарной лестницы на седьмом этаже
Погода на день в Луганске: 6 марта будет солнечным и теплым - до 17 градусов
Погода на день в Донецке: 6 марта будет до +14 градусов и холодный ветер
Питьевая вода в Донецке станет качественней
На момент обстрела автобуса в Докучаевске в бригаде ВСУ, запускавшей ракету, находился посол Латвии в Украине
8 марта в ботаническом саду Донецка: прогулки без экскурсовода, дегустация папайи, посещение оранжереи кактусов в подарок
Журналист из Донецк Елена Блоха презентовала в столице ЛНР книгу «90 дней в плену»
Перевозивший ворованный металлолом «Урал» ВСУ подорвался на украинской мине
Продюсер модельного агентства из Москвы стал членом жюри на конкурсе «Краса Донбасса – 2020»
В Донбассе капелланов ВСУ заставляют «стучать» в спецслужбы на верующих
Весенние билетики в транспорт появятся в Донецке с 6 марта
В Новотроицком СБУ провела акцию устрашения – задерживали жителей для проверки на причастность к оказанию помощи ДНР
Обстрел автобуса в Докучаевске украинские военные контролировали с квадрокоптера
Уже восемьдесят пять тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
«Наняла киллера для убийства мужа»: Жительнице Мариуполя грозит пожизненное заключение
ВСУ обстреляли поселки Калиново, Фрунзе и Нижнее Лозовое в ЛНР
Украинские войска обстреляли все направления ДНР
Прибывшим из-за границы в ЛНР гражданам нужно будет пройти 14-дневный карантин
Погода в Луганске на день: 5 марта в Республике ветрено, солнечно и тепло
Погода в Донецке на день: 5 марта будет очень тепло и солнечно
ВСУ глушили беспилотники в Софиевке и Крымском
Медицинские маски в Донецке исчезли с прилавков аптек
Вице-чемпион мира по восточным единоборствам Павел Массов провел тренировку для донецких дружинников
«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске