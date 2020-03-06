«Дарите женщинам цветы!» В Луганске молодежь устроила флешмоб к 8 Марта

6 Март 2020 2020-03-06T11:24:13+03:00

Каждая девушка получила цветок и акапельное выступление

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5 марта в одном из торговых центров Луганска студенты поздравили женщин с приближающимся весенним праздником 8 Марта. Парни подарили девушкам по цветку и для каждой провели мини-концерт. Об этой джентльменской инициативе рассказали в пресс-службе администрации города Луганска.

— Женщин поздравили студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Ребята подготовили акапельное песенное выступление и цветы для каждой участницы мероприятия, — говорится в сообщении.

Девушки с радостью получали цветы и снимали выступление парней для социальных сетей.

Тем временем, кировские студенты запустили собственную акцию-поздравление для женщин. Парни вышли на улицы города и каждую прохожую представительницу прекрасного пола осыпали комплиментами.

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ИСТОЧНИК KP.RU