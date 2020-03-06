2020-03-06T11:24:13+03:00
Общество

«Дарите женщинам цветы!» В Луганске молодежь устроила флешмоб к 8 Марта

Каждая девушка получила цветок и акапельное выступление
Екатерина Сорока
Поделиться:
Свою небольшую акцию луганские студенты назвали «Дарите женщинам цветы». Фото: gorod-lugansk.comСвою небольшую акцию луганские студенты назвали «Дарите женщинам цветы». Фото: gorod-lugansk.com
Изменить размер текста:

5 марта в одном из торговых центров Луганска студенты поздравили женщин с приближающимся весенним праздником 8 Марта. Парни подарили девушкам по цветку и для каждой провели мини-концерт. Об этой джентльменской инициативе рассказали в пресс-службе администрации города Луганска.

— Женщин поздравили студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Ребята подготовили акапельное песенное выступление и цветы для каждой участницы мероприятия, — говорится в сообщении.

Девушки с радостью получали цветы и снимали выступление парней для социальных сетей.

Тем временем, кировские студенты запустили собственную акцию-поздравление для женщин. Парни вышли на улицы города и каждую прохожую представительницу прекрасного пола осыпали комплиментами.

Читайте также:

Куда сходить 8 марта 2020 в Донецке: от прогулки по городу до вечеринки в ночном клубе

«Комсомолка» собрала список мест, куда сходить 8 марта 2020 в Донецке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дошел ли коронавирус до Донбасса: сегодня станут известны результаты анализов у жительницы подконтрольного Киеву Краматорска
«Это срыв мирного урегулирования!» ВСУ заняли позиции вблизи Петровского, где были отведены войска
«Дарите женщинам цветы!» В Луганске молодежь устроила флешмоб к 8 Марта
На окраине Горловки в результате обстрела ВСУ повреждены 4 жилых дома
В Донецке спасатели сняли 51-летнюю женщину с противопожарной лестницы на седьмом этаже
Погода на день в Луганске: 6 марта будет солнечным и теплым - до 17 градусов
Погода на день в Донецке: 6 марта будет до +14 градусов и холодный ветер
Питьевая вода в Донецке станет качественней
На момент обстрела автобуса в Докучаевске в бригаде ВСУ, запускавшей ракету, находился посол Латвии в Украине
8 марта в ботаническом саду Донецка: прогулки без экскурсовода, дегустация папайи, посещение оранжереи кактусов в подарок
Журналист из Донецк Елена Блоха презентовала в столице ЛНР книгу «90 дней в плену»
Перевозивший ворованный металлолом «Урал» ВСУ подорвался на украинской мине
Продюсер модельного агентства из Москвы стал членом жюри на конкурсе «Краса Донбасса – 2020»
В Донбассе капелланов ВСУ заставляют «стучать» в спецслужбы на верующих
Весенние билетики в транспорт появятся в Донецке с 6 марта
В Новотроицком СБУ провела акцию устрашения – задерживали жителей для проверки на причастность к оказанию помощи ДНР
Обстрел автобуса в Докучаевске украинские военные контролировали с квадрокоптера
Уже восемьдесят пять тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
«Наняла киллера для убийства мужа»: Жительнице Мариуполя грозит пожизненное заключение
ВСУ обстреляли поселки Калиново, Фрунзе и Нижнее Лозовое в ЛНР
Украинские войска обстреляли все направления ДНР
Прибывшим из-за границы в ЛНР гражданам нужно будет пройти 14-дневный карантин
Погода в Луганске на день: 5 марта в Республике ветрено, солнечно и тепло
Погода в Донецке на день: 5 марта будет очень тепло и солнечно
ВСУ глушили беспилотники в Софиевке и Крымском
Медицинские маски в Донецке исчезли с прилавков аптек
Вице-чемпион мира по восточным единоборствам Павел Массов провел тренировку для донецких дружинников
«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске