Погода на день в Луганске: 6 марта будет солнечным и теплым - до 17 градусов

6 Март 2020 2020-03-06T09:03:57+03:00

Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 20 метров в секунду

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6 марта в Луганске и Луганской Народной Республике синоптики прогнозируют температуру до 17 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 6 марта – 06.23, время захода – 18.46. Продолжительность светового дня составит 12 часов 23 минуты.

7-8 марта сохранится сухая и теплая погода.

Кстати, согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске температура самого теплого дня 6 марта была зафиксирована в 1962 году и составляла плюс 17,9 градуса. Не исключено, что 6 марта 2020 года может побить этот рекорд.

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Об этом сообщил главврач луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU