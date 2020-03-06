Погода на день в Донецке: 6 марта будет до +14 градусов и холодный ветер

6 Март 2020 2020-03-06T08:09:33+03:00

В Донецке будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 15 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 6 марта будет переменная облачность. С утра небо затянет облаками, а днем проглянет солнышко. Осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют, что после жаркого четверга в пятницу температура воздуха будет более прохладной - от 6 до 14 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывами до 15 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: «Как ни злись метелица, все весной повеивает», «Дожить до Весновея, а там зима не страшна». Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой.

В последние дни февраля все приметы указывали на раннюю весну. И действительно, в марте необычно тепло. Температура бьет многолетние рекорды.

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ИСТОЧНИК KP.RU