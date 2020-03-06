Питьевая вода в Донецке станет качественней

6 Март 2020 2020-03-06T00:12:23+03:00

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В столице Донецкой Народной Республики питьевая вода станет качественней. Теперь ее дезинфекцию будут проводить новыми установками «Аквахлор», которые предприятие «Вода Донбасса» закупило в Российской Федерации.

- Раньше подобное оборудование не использовалось в сфере водоснабжения нашего края, - говорит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец. - Основное достоинство технологии обеззараживания воды этим методом - безопасность.

Потому что в качестве реагента в новых установках используется поваренная соль.

- При хлорировании затраты на обеспечение безопасности при использовании жидкого хлора многократно превышают стоимость самого процесса хлорирования, - рассказал Наумец.

Министр отметил, что на данный момент было приобретено три установки – две из них будут использоваться в Куйбышевском районе Донецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU