8 марта в ботаническом саду Донецка: прогулки без экскурсовода, дегустация папайи, посещение оранжереи кактусов в подарок

5 Март 2020 2020-03-05T22:21:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С 7 по 9 марта в Донецком ботаническом саду можно насладиться неторопливыми самостоятельными прогулками по оранжереям (без сопровождения экскурсовода, стоимость билета - 50 рублей) и сделать красочные фото в праздничных фотозонах.

Посетителям выставки фиалок ботанический сад подарит прогулку по оранжерее кактусов. А 8 марта всех посетителей оранжерей ждет дегустация плодов папайи (папайя – это необычный тропический фрукт, который еще называют дынным деревом). Начало - в 10.00.

- В полдень посетителей выставки фиалок ждет приятный сюрприз - розыгрыш призов. Каждый, кто примет участие, сможет выиграть цветущее растение, детку или свежесрезанный черенок, - рассказали сотрудники ботанического сада.

В Донецком ботаническом саду можно приобрести оригинальный подарок к 8 марта на любой вкус. Это и любимые всеми комнатные цветы, суккуленты, и эксклюзивные травяные чаи, ароматные саше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»

Об этом сообщили в мэрии Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU