8 марта в ботаническом саду Донецка: прогулки без экскурсовода, дегустация папайи, посещение оранжереи кактусов в подарок
С 7 по 9 марта в Донецком ботаническом саду можно насладиться неторопливыми самостоятельными прогулками по оранжереям (без сопровождения экскурсовода, стоимость билета - 50 рублей) и сделать красочные фото в праздничных фотозонах.
Посетителям выставки фиалок ботанический сад подарит прогулку по оранжерее кактусов. А 8 марта всех посетителей оранжерей ждет дегустация плодов папайи (папайя – это необычный тропический фрукт, который еще называют дынным деревом). Начало - в 10.00.
- В полдень посетителей выставки фиалок ждет приятный сюрприз - розыгрыш призов. Каждый, кто примет участие, сможет выиграть цветущее растение, детку или свежесрезанный черенок, - рассказали сотрудники ботанического сада.
В Донецком ботаническом саду можно приобрести оригинальный подарок к 8 марта на любой вкус. Это и любимые всеми комнатные цветы, суккуленты, и эксклюзивные травяные чаи, ароматные саше.
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ИСТОЧНИК KP.RU