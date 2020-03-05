2020-03-05T22:10:48+03:00
Общество

Журналист из Донецк Елена Блоха презентовала в столице ЛНР книгу «90 дней в плену»

Автор рассказала, что книга была написана в застенках СБУ, в которых она провела три месяца
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vk.com/Елена БлохаФото: vk.com/Елена Блоха
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Автор книги «90 дней в плену» донецкая журналистка Елена Блоха презентовала свое произведение в столице Луганской Народной Республики.

- «90 дней в плену» – название говорит само за себя: ровно девяносто дней я пребывала в плену СБУ, - рассказала она.

Именно в украинских застенках женщина начала вести дневник, ежедневно записывая все происходящее.

- Я каждый день записывала то, что со мной происходит. В следственном изоляторе нельзя иметь при себе ни календари, ни часы, ни какие-то средства коммуникации, но вот ручки и бумагу не возбранялось проносить в следственный изолятор, - говорит Блоха. - Для того чтобы хоть как-то не потерять счет дням, я расчертила календарь, и каждый день отмечала, что со мной произошло – допросы, суды, встречи с адвокатами, свидания с детьми.

Один памятный экземпляр Елена Блоха подписала Главе ЛНР Леониду Пасечнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Журналист из Донецк Елена Блоха презентовала в столице ЛНР книгу «90 дней в плену»
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