Журналист из Донецк Елена Блоха презентовала в столице ЛНР книгу «90 дней в плену»

5 Март 2020 2020-03-05T22:10:48+03:00

Автор рассказала, что книга была написана в застенках СБУ, в которых она провела три месяца

Изменить размер текста: A A

Автор книги «90 дней в плену» донецкая журналистка Елена Блоха презентовала свое произведение в столице Луганской Народной Республики.

- «90 дней в плену» – название говорит само за себя: ровно девяносто дней я пребывала в плену СБУ, - рассказала она.

Именно в украинских застенках женщина начала вести дневник, ежедневно записывая все происходящее.

- Я каждый день записывала то, что со мной происходит. В следственном изоляторе нельзя иметь при себе ни календари, ни часы, ни какие-то средства коммуникации, но вот ручки и бумагу не возбранялось проносить в следственный изолятор, - говорит Блоха. - Для того чтобы хоть как-то не потерять счет дням, я расчертила календарь, и каждый день отмечала, что со мной произошло – допросы, суды, встречи с адвокатами, свидания с детьми.

Один памятный экземпляр Елена Блоха подписала Главе ЛНР Леониду Пасечнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весенние билетики в транспорт появятся в Донецке с 6 марта

К Женскому празднику на талончиках в городской транспорт распустятся цветы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU