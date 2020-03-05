Перевозивший ворованный металлолом «Урал» ВСУ подорвался на украинской мине
В районе населенного пункта Золотое, военный грузовик «Урал» вооруженных формирований Украины наехал на украинскую мину. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
В результате взрыва – один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
- Сегодня в 11.50 нашими наблюдателями в районе населенного пункта Золотое было отмечено прибытие грузового военного автомобиля «Урал» на позиции украинских боевиков 72-й бригады. Как впоследствии удалось установить нашей разведке, на украинском военном грузовике планировался вывоз металлолома, который оккупанты собрали вблизи своих позиций и в близлежащих населенных пунктах, - рассказал Осадчий.
Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что бойцы Народной милиции ЛНР огонь не открывали, а продолжали наблюдать за действиями солдат армии незалежной.
- После загрузки автомобиль начал движение, и произошел подрыв на противотанковой мине, установленной в тылу позиций украинских боевиков, - рассказал Яков Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU