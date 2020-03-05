2020-03-05T21:09:21+03:00
Политика

Перевозивший ворованный металлолом «Урал» ВСУ подорвался на украинской мине

Один военнослужащий погиб, двое получили ранения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: 123ru.netФото: 123ru.net
Изменить размер текста:

В районе населенного пункта Золотое, военный грузовик «Урал» вооруженных формирований Украины наехал на украинскую мину. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

В результате взрыва – один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

- Сегодня в 11.50 нашими наблюдателями в районе населенного пункта Золотое было отмечено прибытие грузового военного автомобиля «Урал» на позиции украинских боевиков 72-й бригады. Как впоследствии удалось установить нашей разведке, на украинском военном грузовике планировался вывоз металлолома, который оккупанты собрали вблизи своих позиций и в близлежащих населенных пунктах, - рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что бойцы Народной милиции ЛНР огонь не открывали, а продолжали наблюдать за действиями солдат армии незалежной.

- После загрузки автомобиль начал движение, и произошел подрыв на противотанковой мине, установленной в тылу позиций украинских боевиков, - рассказал Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наняла киллера для убийства мужа»: Жительнице Мариуполя грозит пожизненное заключение

На преступление женщину подтолкнул раздел имущества (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8 марта в ботаническом саду Донецка: прогулки без экскурсовода, дегустация папайи, посещение оранжереи кактусов в подарок
Журналист из Донецк Елена Блоха презентовала в столице ЛНР книгу «90 дней в плену»
Перевозивший ворованный металлолом «Урал» ВСУ подорвался на украинской мине
Продюсер модельного агентства из Москвы стал членом жюри на конкурсе «Краса Донбасса – 2020»
В Донбассе капелланов ВСУ заставляют «стучать» в спецслужбы на верующих
Весенние билетики в транспорт появятся в Донецке с 6 марта
В Новотроицком СБУ провела акцию устрашения – задерживали жителей для проверки на причастность к оказанию помощи ДНР
Обстрел автобуса в Докучаевске украинские военные контролировали с квадрокоптера
Уже восемьдесят пять тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
«Наняла киллера для убийства мужа»: Жительнице Мариуполя грозит пожизненное заключение
ВСУ обстреляли поселки Калиново, Фрунзе и Нижнее Лозовое в ЛНР
Украинские войска обстреляли все направления ДНР
Прибывшим из-за границы в ЛНР гражданам нужно будет пройти 14-дневный карантин
Погода в Луганске на день: 5 марта в Республике ветрено, солнечно и тепло
Погода в Донецке на день: 5 марта будет очень тепло и солнечно
ВСУ глушили беспилотники в Софиевке и Крымском
Медицинские маски в Донецке исчезли с прилавков аптек
Вице-чемпион мира по восточным единоборствам Павел Массов провел тренировку для донецких дружинников
«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске