Весенние билетики в транспорт появятся в Донецке с 6 марта

5 Март 2020 2020-03-05T18:39:59+03:00

К Женскому празднику на талончиках в городской транспорт распустятся цветы

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Весна ворвалась в Донецк стремительно. На улице +17 и пахнет клейкими почками. Такого теплого марта дончане не помнят! Уже вовсю распускаются цветы. А к Женскому празднику 8 марта они зацветут и на талонах в муниципальный транспорт - ландыши, нарциссы, мимозы, крокусы и фиалки. Они поступят в продажу с 6 марта.

Целой серией из пяти билетов в КП "Донэлектроавтотранс" решили поздравить дончанок. Если кто-то еще сомневался стоит ли коллекционировать билеты, то, глядя на такую красоту, точно не удержится!

- У меня подруга живет в Латвии, так вот просит, чтобы я ей талончики собирала к приезду. Она в восторге, говорит, нигде таких красивых и оригинальных не встречала, - рассказывает дончанка Светлана.

А самое главное - без цветов уж точно никто не останется! Напоминаем, что цена проезда в городском транспорте Донецка сейчас составляет 6 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU