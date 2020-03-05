На момент обстрела автобуса в Докучаевске в бригаде ВСУ, запускавшей ракету, находился посол Латвии в Украине

5 Март 2020 2020-03-05T23:37:55+03:00

В НМ ДНР отметили, что хотели бы услышать мнение Юриса Пойканса по поводу теракта

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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики призвали наблюдателей Международной миссии ОБСЕ приехать на место происшествия в Докучаевск для фиксации последствий обстрела автобуса со стороны 128-й бригады украинских вооруженных формирований.

- И скорейшей публикации итоговых материалов разбирательства для последующей передачи этих результатов международным организациям и в международные суды для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников, совершивших акт террора в отношении мирных граждан нашей Республики, - отметили в НМ ДНР.

В оборонном ведомстве Республики подчеркнули, что в момент обстрела автобуса в Докучаевске в 128-й бригаде ВСУ, запускавшей ракету, находился посол Латвии в Украине.

- Было бы интересно услышать мнение по поводу вчерашнего теракта посла Латвии в Украине Юриса Пойканса, - сказали в Народной милиции ДНР.

По словам представителей НМ Республики, обстрел гражданского транспорта не случайный.

- Украинские оккупанты прибегли к проверенному способу дестабилизации обстановки на Донбассе, - подчеркнули в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU