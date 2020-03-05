На момент обстрела автобуса в Докучаевске в бригаде ВСУ, запускавшей ракету, находился посол Латвии в Украине
В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики призвали наблюдателей Международной миссии ОБСЕ приехать на место происшествия в Докучаевск для фиксации последствий обстрела автобуса со стороны 128-й бригады украинских вооруженных формирований.
- И скорейшей публикации итоговых материалов разбирательства для последующей передачи этих результатов международным организациям и в международные суды для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников, совершивших акт террора в отношении мирных граждан нашей Республики, - отметили в НМ ДНР.
В оборонном ведомстве Республики подчеркнули, что в момент обстрела автобуса в Докучаевске в 128-й бригаде ВСУ, запускавшей ракету, находился посол Латвии в Украине.
- Было бы интересно услышать мнение по поводу вчерашнего теракта посла Латвии в Украине Юриса Пойканса, - сказали в Народной милиции ДНР.
По словам представителей НМ Республики, обстрел гражданского транспорта не случайный.
- Украинские оккупанты прибегли к проверенному способу дестабилизации обстановки на Донбассе, - подчеркнули в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU