Продюсер модельного агентства из Москвы стал членом жюри на конкурсе «Краса Донбасса – 2020»

5 Март 2020 2020-03-05T20:10:28+03:00

В течение года финалистки «Красы Донбасса – 2020» смогут поучаствовать в конкурсах, которые пройдут в Москве, Сочи, Македонии, Турции, Казахстане и Франции. Фото: архив «Молодой Республики»

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Сегодня, 5 марта, в центре Славянской культуры прошел финал конкурса «Краса Донбасса – 2020». Участниц выполнили несколько творческих заданий, которые помогли определить ту самую красивую девушку Донбасса. А решали это приглашенное жюри. В их числе - продюсер модельного агентства из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Генеральный продюсер международной компании Fashion House International Вадим Хусаинов из Москвы в качестве почетного члена жюри принял участие в финале конкурса красоты, — говорится в сообщении.

Добавим, что Fashion House International – это известное российское агентство, которое занимается поиском и подготовкой новых лиц для модельного бизнеса. Критический взгляд Вадима Хусаинова поможет найти ту самую девушку, которая будет носить корону «Мисс Донбасс – 2020».

Корона и звание этого конкурса поможет девушкам и дальше развиваться в сфере моделинга и моды. Поскольку, на весь следующий год победительнице будет дан «зеленый свет» на всероссийские и международные конкурсы красоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU