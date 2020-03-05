Уже восемьдесят пять тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта

5 Март 2020 2020-03-05T17:01:55+03:00

Все больше граждан России в некогда украинских областях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Граждан Российской Федерации, проживающих в ЛНР, стало больше на восемьдесят пять тысяч

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На сегодняшний день гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке получили более восьмидесяти пяти тысяч жителей ЛНР. Об этом сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

- В отношении 85 313 жителей Республики были приняты положительные решения, и они уже получили гражданство Российской Федерации, Еще около пятнадцати тысяч пакетов документов на рассмотрении- сказал он.

Он также рассказал, что рассмотрение поданных документов происходит быстро и без проволочек. Наработанный опят и сотрудничество с МВД РФ позволяет оперативно решать вопросы получения российских паспортов.

- По состоянию на четвертое марта этого года в миграционную службу России передано более ста одной тысячи готовых пакетов документов. Сейчас они обрабатываются и в скором времени паспорта можно будет получить. Ежедневно десять-одиннадцать автобусов по пятьдесят человек ежедневно выезжают в Россию для получения паспорта, - отметил министр.

Он сообщил, чтобы жители республик могли быстро получить гражданство РФ, МВД Республики открыло дополнительные отделения миграционной в многонаселенных районах Луганска. Также открыты дополнительные пункты приема документов на гражданство РФ.

В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU