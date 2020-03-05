2020-03-05T13:42:28+03:00
Политика

ВСУ обстреляли поселки Калиново, Фрунзе и Нижнее Лозовое в ЛНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК отметили, что киевские силовики применяли для обстрела населенных пунктов Республики минометы калибром 82 и 120 миллиметров, орудия БМП и противотанковые гранатометы.

- Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе и села Нижнее Лозовое, - рассказали в ведомстве.

В Совместном центре заявили, что в результате обстрела в районе Калиново погиб военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.

Тем временем, киевские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 52 боеприпаса. Под огонь попали несколько населенных пунктов на всех направлениях ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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