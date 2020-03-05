Украинские войска обстреляли все направления ДНР

5 Март 2020 2020-03-05T11:52:36+03:00

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Вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность ведения огня по Донецкой Народной Республике. Дошло до того, что киевские силовики обстреливают контрольно-пропускные пункты на линии разграничения, зная, что там находятся мирные жители.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинская армия за прошедшие сутки пятнадцать раз нарушила режим прекращения огня.

- Общее количество примененных вооруженными силами Украины боеприпасов – 52 единицы, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что под обстрел украинской армии попали несколько населенных пунктов по всем направлениям Республики.

На донецком направлении подверглись районы столичного аэропорта и поселка Александровка, на горловском направлении – районы поселков Гольмовский, Зайцево, шахты имени Гагарина, Крутая Балка, а также район Докучаевска на мариупольском направлении, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU