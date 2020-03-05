Погода в Луганске на день: 5 марта в Республике ветрено, солнечно и тепло

5 Март 2020 2020-03-05T08:58:13+03:00

Синоптики прогнозируют 5 марта в ЛНР до 18 градусов тепла

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Пятого марта температура в ЛНР будет колебаться от плюс 1 градуса ночью до 18 градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 4 марта до 21.00 5 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, днем местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 16-18 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 6-7 марта осадков не ожидается, температура воздуха такая же; днем 6 марта возможно усиление юго-восточного ветра до 15-18 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU