2020-03-05T07:52:49+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 5 марта будет очень тепло и солнечно

По сообщениям синоптиков, в ДНР четверг, 5 марта ожидается теплый, и даже жеркий, день без осадков
Ольга ГОРДО
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Радостные весенние белки Донецка. Фото: Наталья КоломиецРадостные весенние белки Донецка. Фото: Наталья Коломиец
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 5 марта день будет ясный, теплый и без осадков.

- Сегодня в городе ожидается теплый, и даже жаркий день.Солнечный и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки +17. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:01, закат – 17:19, долгота дня 11 часов 18 минут.

По народному календарю 5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распространяется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. В старину заметили: "если в этот день снег тает, то долго не растает". Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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