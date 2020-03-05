Погода в Донецке на день: 5 марта будет очень тепло и солнечно
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 5 марта день будет ясный, теплый и без осадков.
- Сегодня в городе ожидается теплый, и даже жаркий день.Солнечный и без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки +17. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 07:01, закат – 17:19, долгота дня 11 часов 18 минут.
По народному календарю 5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распространяется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. В старину заметили: "если в этот день снег тает, то долго не растает". Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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