«Наняла киллера для убийства мужа»: Жительнице Мариуполя грозит пожизненное заключение
В Мариуполе полицейские задержали женщину, которая заказала убийство своего мужа. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Известно, что замужняя пара подала заявление на развод.
- Женщина, не желая делить в процессе развода с 38-летним мужем-фермером совместно нажитое имущество, предложила знакомому его убийство за денежное вознаграждение, - рассказали в полиции.
Мужчина согласился, но сам исполнять «заказ» не стал, а нанял другого человека. Передав будущему исполнителю всю необходимую информацию о «жертве», посредник отдал ему 1000 долларов США.
Однако о преступным планам не суждено было сбыться. О намерениях узнали правоохранители. Они сымитировали убийство.
- Когда наемник позвонил мужчине сообщить о выполнении заказа, договорившись о встрече для получения второй части денежного вознаграждения, все соучастники преступления были задержаны, - сообщили в мариупольской полиции.
Теперь соучастникам грозит максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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ИСТОЧНИК KP.RU