2020-03-05T10:18:46+03:00
Общество

Прибывшим из-за границы в ЛНР гражданам нужно будет пройти 14-дневный карантин

Об этом сообщил главврач луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: glava-lnr.infoФото: glava-lnr.info
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Власти Луганской Народной Республики для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) на территории государства были вынуждены усилить меры борьбы.

Главный врач луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко сообщил, что двухнедельный карантин будут вынуждены пройти прибывшие граждане не только из Китая, а и их других государств, в которых были зафиксированы случаи заражения инфекцией.

- На сегодняшний момент на территории Республики случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - говорит главврач. - При Минздраве Республике уже действует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории ЛНР. На сегодняшний момент на территории Республики определены основные лечебные учреждения, в которые будут госпитализироваться граждане с признаками или первыми симптомами заболевания

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ИСТОЧНИК KP.RU

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