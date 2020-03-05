Прибывшим из-за границы в ЛНР гражданам нужно будет пройти 14-дневный карантин
Власти Луганской Народной Республики для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) на территории государства были вынуждены усилить меры борьбы.
Главный врач луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Дмитрий Докашенко сообщил, что двухнедельный карантин будут вынуждены пройти прибывшие граждане не только из Китая, а и их других государств, в которых были зафиксированы случаи заражения инфекцией.
- На сегодняшний момент на территории Республики случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, - говорит главврач. - При Минздраве Республике уже действует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории ЛНР. На сегодняшний момент на территории Республики определены основные лечебные учреждения, в которые будут госпитализироваться граждане с признаками или первыми симптомами заболевания
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ИСТОЧНИК KP.RU