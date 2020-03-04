2020-03-04T23:49:40+03:00
Политика

ВСУ глушили беспилотники в Софиевке и Крымском

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Солдаты вооруженных формирований Украины продолжают препятствовать работе Международной мониторинговой миссии ОБСЕ. В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о зафиксированных случаях, когда киевские силовики глушили беспилотные летательные аппараты наблюдателей у линии соприкосновения в Донбассе.

- Военнослужащие вооруженных сил Украины с помощью станций радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе сел Софиевка и Крымское, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции ЛНР отметили, что такие действия украинские вооруженные формирования предпринимают для сокрытия военной техники вблизи линии соприкосновения.

- ВСУ использовали станций радиоэлектронного подавления «Р-934Б» и «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ, активное применение которых отмечается в районах населенных пунктов Софиевка и Крымское, - сообщили в НМ Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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