4 Март 2020 2020-03-04T23:16:35+03:00

Вот уже несколько дней в Донецке не купить медицинские маски

Изменить размер текста: A A

Медицинские маски - совсем не панацея от ОРВИ, но вот ажиотаж и паника привели к тому, что они исчезли с прилавков донецких аптек.

Но, оказалось, в этом не всегда нужно винить панику. В школах учащихся обязуют быть в масках и менять их регулярно, работодатели в общественных местах вменили наличие маски в обязательные требования к подчиненным. Вот и спрос!

- Еще в конце прошлой недели лежали себе спокойно. Даже были по 8 рублей за три штуки. Все размели на выходных. Затем разобрали и те, что по 20 рублей. Ажиотаж настоящий! А мы себе даже взять не успели, - сокрушается молоденькая провизор на Боссе.

Но находиться в маске должен прежде всего больной человек, чтобы свести к минимуму распространение вируса. Использовать же маску нужно не более двух часов, после чего сменить ее на новую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как корреспондент «Комсомолки» искал медицинские маски в Донецке

Медицинские маски в Донецке исчезли с прилавков аптек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU