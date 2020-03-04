Медицинские маски в Донецке исчезли с прилавков аптек
Медицинские маски - совсем не панацея от ОРВИ, но вот ажиотаж и паника привели к тому, что они исчезли с прилавков донецких аптек.
Но, оказалось, в этом не всегда нужно винить панику. В школах учащихся обязуют быть в масках и менять их регулярно, работодатели в общественных местах вменили наличие маски в обязательные требования к подчиненным. Вот и спрос!
- Еще в конце прошлой недели лежали себе спокойно. Даже были по 8 рублей за три штуки. Все размели на выходных. Затем разобрали и те, что по 20 рублей. Ажиотаж настоящий! А мы себе даже взять не успели, - сокрушается молоденькая провизор на Боссе.
Но находиться в маске должен прежде всего больной человек, чтобы свести к минимуму распространение вируса. Использовать же маску нужно не более двух часов, после чего сменить ее на новую.
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ИСТОЧНИК KP.RU