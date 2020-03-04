2020-03-04T23:16:35+03:00
Здоровье

Медицинские маски в Донецке исчезли с прилавков аптек

Вот уже несколько дней в Донецке не купить медицинские маски
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ажиотаж привел к тому, что маски исчезли с прилавков аптек.Ажиотаж привел к тому, что маски исчезли с прилавков аптек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медицинские маски - совсем не панацея от ОРВИ, но вот ажиотаж и паника привели к тому, что они исчезли с прилавков донецких аптек.

Но, оказалось, в этом не всегда нужно винить панику. В школах учащихся обязуют быть в масках и менять их регулярно, работодатели в общественных местах вменили наличие маски в обязательные требования к подчиненным. Вот и спрос!

- Еще в конце прошлой недели лежали себе спокойно. Даже были по 8 рублей за три штуки. Все размели на выходных. Затем разобрали и те, что по 20 рублей. Ажиотаж настоящий! А мы себе даже взять не успели, - сокрушается молоденькая провизор на Боссе.

Но находиться в маске должен прежде всего больной человек, чтобы свести к минимуму распространение вируса. Использовать же маску нужно не более двух часов, после чего сменить ее на новую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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