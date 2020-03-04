Вице-чемпион мира по восточным единоборствам Павел Массов провел тренировку для донецких дружинников

4 Март 2020 2020-03-04T22:20:45+03:00

Об этом сообщили в Центральном штабе Народной Дружины

Изменить размер текста: A A

Народные дружинники ДНР постоянно поддерживают себя в хорошей форме. В этом им помогают известные спортсмены. В этот раз тренировку проводил вице-чемпион мира по восточным боевым единоборствам Павел Массов, председатель Нижнегородского регионального отделения молодежной патриотической общественной организации «Наследие».

В мастер-классе участвовали почти 100 дружинников из Донецка и Харцызска.

- Любой спортсмен стремится стать быстрее, выше и сильнее! Подобные тренировки важны, поскольку способствуют самоанализу со стороны спортсмена и оценке собственной подготовки, - рассказал Павел Массов.

Напомним, что в ДНР возрождают Народные дружины, которые, в том числе, помогают полиции в охране правопорядка. Подробнее об условиях вступления в дружины можно узнать по телефону горячей линии: 071 478 46 97 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»

Об этом сообщили в мэрии Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU