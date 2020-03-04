2020-03-04T22:20:45+03:00
Общество

Вице-чемпион мира по восточным единоборствам Павел Массов провел тренировку для донецких дружинников

Об этом сообщили в Центральном штабе Народной Дружины
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Павел Массов провел тренировку для донецких дружинников. Фото: gorlovka-news.suПавел Массов провел тренировку для донецких дружинников. Фото: gorlovka-news.su
Изменить размер текста:

Народные дружинники ДНР постоянно поддерживают себя в хорошей форме. В этом им помогают известные спортсмены. В этот раз тренировку проводил вице-чемпион мира по восточным боевым единоборствам Павел Массов, председатель Нижнегородского регионального отделения молодежной патриотической общественной организации «Наследие».

В мастер-классе участвовали почти 100 дружинников из Донецка и Харцызска.

- Любой спортсмен стремится стать быстрее, выше и сильнее! Подобные тренировки важны, поскольку способствуют самоанализу со стороны спортсмена и оценке собственной подготовки, - рассказал Павел Массов.

Напомним, что в ДНР возрождают Народные дружины, которые, в том числе, помогают полиции в охране правопорядка. Подробнее об условиях вступления в дружины можно узнать по телефону горячей линии: 071 478 46 97 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»

Об этом сообщили в мэрии Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ глушили беспилотники в Софиевке и Крымском
Медицинские маски в Донецке исчезли с прилавков аптек
Вице-чемпион мира по восточным единоборствам Павел Массов провел тренировку для донецких дружинников
«Городские пейзажи, первые цветы и реки, с которых сошел лед»: В «Арт-Донбассе» открылась выставка живописи «Весна идёт»
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске
В Донбассе ликвидировали канал поставки наркотиков из Украины
«Дом разваливался на глазах»: В Горловке обвалились конструкции заброшенного дома, где в этот момент находился человек
Огнем ВСУ в Докучаевске ранены два человека
Украинские боевики из ракет обстреляли Докучаевск
В Алчевске спасатели вытащили дворнягу из строительного котлована
В одном из лицеев Макеевки начали выдавать электронные школьные карты
ВСУ обесточили три поселка в Донбассе
Украинские военные за сутки обстреляли 10 городов и сел ДНР
В подконтрольной Киеву Донецкой области не могут самостоятельно выявить у людей коронавирус
«Деревья из «Вишнёвого сада» расцвели фотографиями донецких актрис»: В драмтеатре открылась выставка к Международному женскому дню
Погода в Донецке на день: 4 марта будет тепло и ясно, но только в первой половине дня
С октября 2019 года Украина установила новый рекорд по обстрелам – в ход пошла артиллерия
Минометным огнем ВСУ поврежден дом возле пункта пропуска под Донецком
Обстрелами ВСУ поврежден жилой дом в селе Сигнальное
В Алчевске в честь 95-летнего ветерана устроили концерт с салютом
В преддверии восьмого марта Глава ДНР встретился с женщинами ветеранами Великой Отечественной
В ЛНР привезли семена крымской сосны, чтобы посадить ее на месте выжженных войной лесов
Градоначальником Элисты назначен экс-вице-премьер ДНР Дмитрий Трапезников
Денис Пушилин призвал дончан с паспортами Российской Федерации поучаствовать в обсуждении изменений в Конституцию РФ
«Проехали 27 стран, и ничего!» В Греции задержали бывшего комбата украинских карателей, зверствовавших в Донбассе