Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске

4 Март 2020 2020-03-04T18:52:19+03:00

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Сегодня, 4 марта, украинские военные выпустили под Докучаевском противотанковую управляемую ракету в направлении пассажирского автобуса. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Благодаря умелым действиям водителя автобуса, вовремя заметившего приближающуюся ракету и резко изменившего направление движения транспортного средства, удалось избежать ужасной трагедии с большим количеством жертв среди мирного населения – управляемая ракета не попала в автобус и разорвалась неподалеку, - говорится в сообщении.

Тем временем, в результате взрыва ранены два мирных жителя. Они доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска. Оба прооперированы, их состояние оценивается средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU