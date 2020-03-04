2020-03-04T18:52:19+03:00
Политика

Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске

Люди выжили благодаря водителю
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Докучаевске. Фото: ТК «Звезда»
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Сегодня, 4 марта, украинские военные выпустили под Докучаевском противотанковую управляемую ракету в направлении пассажирского автобуса. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Благодаря умелым действиям водителя автобуса, вовремя заметившего приближающуюся ракету и резко изменившего направление движения транспортного средства, удалось избежать ужасной трагедии с большим количеством жертв среди мирного населения – управляемая ракета не попала в автобус и разорвалась неподалеку, - говорится в сообщении.

Тем временем, в результате взрыва ранены два мирных жителя. Они доставлены в центральную городскую больницу Докучаевска. Оба прооперированы, их состояние оценивается средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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