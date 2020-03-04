В Донбассе ликвидировали канал поставки наркотиков из Украины

4 Март 2020 2020-03-04T17:29:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские пресекли деятельность двух жителей Алчевска, распространявших в ЛНР доставленные из Украины наркотические средства и психотропные вещества. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.

- Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступной схемы бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, - говорится в сообщении.

Врио начальника ОБНОН МВД ЛНР Антон Ромащенко рассказал, что наркотики в Республику поставляли из Украины в различной бытовой технике. После получения информации о распространении наркотических средства с помощью интернет-мессенджера Telegram была установлена причастность к деятельности этого канала жителей Алчевска 1990 и 1985 годов рождения.

Дома у задержанных, а также в их автомобилях были обнаружены наркотики, оружие и боеприпасы. Следственное управление МВД ЛНР возбудило уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также

В Донецке прошел первый «Кубок Дружбы» по каратэ памяти Леонида Тимохина

В турнире участвовали больше 200 спортсменов из России, ДНР и Абхазии [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU