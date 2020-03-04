2020-03-04T17:29:28+03:00
Происшествия

В Донбассе ликвидировали канал поставки наркотиков из Украины

Через контрольно-пропускные пункты зелье перевозили в бытовой технике
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе ликвидировали канал поставки наркотиков из Украины. Фото: ВКонтактеВ Донбассе ликвидировали канал поставки наркотиков из Украины. Фото: ВКонтакте
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Полицейские пресекли деятельность двух жителей Алчевска, распространявших в ЛНР доставленные из Украины наркотические средства и психотропные вещества. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.

- Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступной схемы бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, - говорится в сообщении.

Врио начальника ОБНОН МВД ЛНР Антон Ромащенко рассказал, что наркотики в Республику поставляли из Украины в различной бытовой технике. После получения информации о распространении наркотических средства с помощью интернет-мессенджера Telegram была установлена причастность к деятельности этого канала жителей Алчевска 1990 и 1985 годов рождения.

Дома у задержанных, а также в их автомобилях были обнаружены наркотики, оружие и боеприпасы. Следственное управление МВД ЛНР возбудило уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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