«Дом разваливался на глазах»: В Горловке обвалились конструкции заброшенного дома, где в этот момент находился человек
В Горловке, в заброшенном доме по улице Якира (Никитовский район) находится старый заброшенный дом, который просто разваливается на глазах. 3 марта здание начало обваливаться. Бетонные обломки стен, потолка и других конструкций начали оседать под собственной тяжестью. В этот момент внутри не посчастливилось находиться 60-летнему горловчанину. Один из обломков рухнул на него. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
— 3 марта, Горловка, Никитовский район, улица Якира произошло обрушение конструктивных элементов нежилого полуразрушенного здания. В результате обрушения пострадал мужчина 1958 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.
Когда подразделения МЧС приехали на место происшествия, мужчину уже достали из-под обломков. Медики его осмотрели и нашли травму. После чего его госпитализировали в городскую больницу. Другие детали происшествия в ведомстве не уточняют.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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