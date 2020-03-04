2020-03-04T17:03:54+03:00
Общество

«Дом разваливался на глазах»: В Горловке обвалились конструкции заброшенного дома, где в этот момент находился человек

Человек все же выбрался наружу. У него нашли травму и госпитализировали в больницу
Екатерина Сорока
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От МЧС ДНР привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава. Фото: news.myseldon.comОт МЧС ДНР привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава. Фото: news.myseldon.com
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В Горловке, в заброшенном доме по улице Якира (Никитовский район) находится старый заброшенный дом, который просто разваливается на глазах. 3 марта здание начало обваливаться. Бетонные обломки стен, потолка и других конструкций начали оседать под собственной тяжестью. В этот момент внутри не посчастливилось находиться 60-летнему горловчанину. Один из обломков рухнул на него. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— 3 марта, Горловка, Никитовский район, улица Якира произошло обрушение конструктивных элементов нежилого полуразрушенного здания. В результате обрушения пострадал мужчина 1958 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

Когда подразделения МЧС приехали на место происшествия, мужчину уже достали из-под обломков. Медики его осмотрели и нашли травму. После чего его госпитализировали в городскую больницу. Другие детали происшествия в ведомстве не уточняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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