Огнем ВСУ в Докучаевске ранены два человека
Количество раненых во время обстрела Докучаевска возросло вдвое. На пересечении улиц Ленина и Полевая ранило 58-летнего мужчину осколком в грудь. На месте обстрела работает оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что сегодня в Докучаевске была ранена женщина 1968 года рождения.
Обоим пострадавшим хирургическую помощь оказывают в Докучаевской центральной горбольнице.
Ранее «КП» сообщала, что украинские боевики выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении Докучаевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU