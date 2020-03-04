2020-03-04T15:44:31+03:00
Политика

Огнем ВСУ в Докучаевске ранены два человека

Такие уточненные данные
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Огнем ВСУ в Докучаевске ранены два человека. Фото: ТК «Звезда»Огнем ВСУ в Докучаевске ранены два человека. Фото: ТК «Звезда»
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Количество раненых во время обстрела Докучаевска возросло вдвое. На пересечении улиц Ленина и Полевая ранило 58-летнего мужчину осколком в грудь. На месте обстрела работает оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее сообщалось, что сегодня в Докучаевске была ранена женщина 1968 года рождения.

Обоим пострадавшим хирургическую помощь оказывают в Докучаевской центральной горбольнице.

Ранее «КП» сообщала, что украинские боевики выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении Докучаевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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