Украинские боевики из ракет обстреляли Докучаевск

4 Март 2020 2020-03-04T14:22:38+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении Докучаевска. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 12.25 украинские военные из подконтрольного Киеву поселка Новотроицкое обстреляли Докучаевск. Они выпустили одну противотанковую ракету (ПТУР), - говорится в сообщении СЦКК.

За прошедшие сутки украинские военные семнадцать раз нарушили «режим тишины», выпусти по Республике больше шестидесяти боеприпасов. Под их огнем оказались Донецк, Горловка и Саханка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие. С октября 2019 года Украина установила новый рекорд по обстрелам – в ход пошла артиллерия.

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ИСТОЧНИК KP.RU