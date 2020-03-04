2020-03-04T12:17:01+03:00
Общество

В одном из лицеев Макеевки начали выдавать электронные школьные карты

Эта карта является идентификатором ученика и его электронным кошельком для оплаты школьного питания
Екатерина Сорока
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Пользоваться услугами карты могут сотрудники лицея, ученики и их родители. Фото: oddr.infoПользоваться услугами карты могут сотрудники лицея, ученики и их родители. Фото: oddr.info
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3 марта в лицее номер 1 города Макеевки внедрили школьные электронные карты. Такую карту получили все лицеисты. Для чего она нужна? Карта является идентификатором ученика и его личным электронным кошельком для оплаты школьного питания. Об этом рассказали в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Внедрение карты началось с проекта «Вежливые дети». Его участники получают специальную электронную карту, за которой закреплено несколько полезных сервисов. Если просканировать QR-код на карте, то будет показана информация об ученике, его посещаемости школы, успеваемости на уроках и количестве денег на его электронном кошельке. Также она дает доступ к различным информационным ресурсам.

—Всегда приятно, когда имеешь отношение к чему-то новому. Смотрю на лица детей и понимаю, что это — новый шаг в образовании. Когда-то эти ребята приведут сюда своих детей и будут вспоминать, что при них это начиналось. Цифровизация процесса обучения ребёнка, его процесса питания, полный контроль со стороны родителей и администрации школы над этими процессами – это всё начинается здесь и сейчас, — рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Следующая ступень развития проекта «Вежливые дети» – внедрение электронных карт и в другие школы и лицеи Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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