ВСУ обесточили три поселка в Донбассе

4 Март 2020 2020-03-04T11:34:51+03:00

В Луганское и Еленовку свет уже вернули

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Украинские боевики продолжают подвергать массированным обстрелам города и села Донецкой Народной Республики, нанося серьезные повреждения, в том числе и энергетической инфраструктуре. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- 3 марта вечером из-за минометного огня вооруженных формирований Украины напряжение пропало сразу в трех населенных пунктах. Полностью без электричества остались жители поселка Сигнальный и села Луганское, частично Еленовка, всего 1164 бытовых абонента, а также котельная, школа и детский сад, - рассказали в Министерстве угля и энергетики.

Аварийные бригады Докучаевского РЭС оперативно провели ремонтные работы, запитав 17 трансформаторных подстанций, в 19:45 свет вернулся в дома Еленовки и Луганского.

Вечером восстановить подачу напряжения в Сигнальное из-за масштабов повреждений было невозможно.

Ремонтные работы продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU