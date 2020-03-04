2020-03-04T10:48:01+03:00
Политика

Украинские военные за сутки обстреляли 10 городов и сел ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные за сутки обстреляли 10 городов и сел ДНР. Фото: news-front.infoУкраинские военные за сутки обстреляли 10 городов и сел ДНР. Фото: news-front.info
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Украинские военные за прошедшие сутки семнадцать раз нарушили «перемирие», выпусти по Донецкой Народной Республике порядка шестидесяти боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись окрестности Жабичево, поселка шахты «Трудовская», Старомихайловки, район «Вольво-Центра», Спартак и Сигнальное, на горловском направлении – поселки Гольмовский, Зайцево, шахты имени Изотова, а также окрестности Саханки на мариупольском направлении, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики применяли минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Как мы сообщали ранее, за предыдущие сутки вооруженные формирования Украины 26 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 126 снарядов и мин. С октября 2019 года Украина установила новый рекорд по обстрелам – в ход пошла артиллерия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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