В Алчевске спасатели вытащили дворнягу из строительного котлована

4 Март 2020 2020-03-04T13:16:44+03:00

Когда собака оказалась на свободе, она сразу бросилась прочь от опасного места

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3 марта на стройке в Алчевске в передрягу попала бродячая собака. Она упала в строительный котлован глубиною около трех метров. К счастью, ее заметил сторож из школы неподалеку и пришел ей на помощь. Правда, позже все равно пришлось звонить в МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ЛНР.

— Попытки достать животное самостоятельно успехом не увенчались, пришлось обратиться в службу 101. К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части. Собака находилась на глубине трех метров. Пожарные, которым не раз доводилось извлекать четвероногих из различных ловушек, сделали петлю на спасательной веревке, ловким броском накинули ее так, чтобы не навредить дворняге, и быстро извлекли ее из ямы, — говорится в сообщении.

Похоже собака «мягко приземлилась» на дно котлована. Она не получила травм. Спасатели в этом убедились лично. Поскольку, как только животное оказалось на свободе, то сразу же бросилось прочь от опасного места.

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ИСТОЧНИК KP.RU