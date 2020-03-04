Погода в Донецке на день: 4 марта будет тепло и ясно, но только в первой половине дня

4 Март 2020 2020-03-04T08:43:30+03:00

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 4 марта день будет ясный, теплый и без осадков.

- В Донецке ясная погода будет в первой половине дня. Все остальное время небо в Донецке будет покрыто облаками. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до отметки +15. Атмосферное давление 745 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:03, закат – 18:25, долгота дня 11 часов 15 минут.

По народному календарю 4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Если "на Федота снежный занос – к поздней траве". Если в этот день в лесу встретить белого зайца – снег обязательно выпадет еще. А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит лед скоро пойдет. Часто в этот день усиливается ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU