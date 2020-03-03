Минометным огнем ВСУ поврежден дом возле пункта пропуска под Донецком

3 Март 2020 2020-03-03T22:02:52+03:00

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Сегодня в 18:55 вооруженные формирования Украины открыли огонь из 120-миллиметровых минометов по западной окраине Еленовки. Было выпущено три мины. В результате получил повреждения жилой дом. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Известно, что огонь велся со стороны поселка Славное в направлении поселка Сигнальное, расположенное на окраине Еленовки. В представительстве ДНР в СЦКК зафиксировали прямое попадание в кровлю дома №6 по улице Пионерская. Также повреждено остекление дома и гараж.

К счастью, жертв среди мирных граждан удалось избежать. Более подробная информация уточняется.

Обстрел велся рядом с республиканским пунктом пропуска «Еленовка». В это время там находились десятки людей. И это не первый случай, когда жителям угрожала опасность при пересечении линии соприкосновения. На днях был ранен мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU